Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области в аварии погиб мотоциклист

В результате аварии возле Южноуральска в Челябинской области погиб 36-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Сейчас ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 12 августа в 13:30. По предварительным данным, водитель из Увельска на УАЗе «Фермер» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречно двигавшимся мотоциклом Honda CBR 600, водителя которого ранее лишили прав.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...