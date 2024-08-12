В Челябинской области в аварии погиб мотоциклист

В результате аварии возле Южноуральска в Челябинской области погиб 36-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Сейчас ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 12 августа в 13:30. По предварительным данным, водитель из Увельска на УАЗе «Фермер» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречно двигавшимся мотоциклом Honda CBR 600, водителя которого ранее лишили прав.