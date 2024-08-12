Глава Башкирии потребовал увеличить прием в колледжи

Министерство образования Башкирии должно будет увеличить число мест в ссузах. Соответствующее поручение дал глава региона Радий Хабиров. На совещании в правительстве сегодня он отметил, что в условиях нехватки кадров необходимо готовить больше специалистов. Для этого он предложил ставить дополнительные парты в аудиториях и обучать студентов с привлечением внебюджетного финансирования.

По мнению главы региона, при увеличении числа мест в ссузах будут решены две «глобальные» задачи: выпускники смогут обучаться в тех колледжах, которые им интересны, кроме этого, будет восполнен дефицит рабочей силы на рынке труда.

Министру образования и науки республики Ильдару Мавлетбердину поручено увеличить прием на 2 тыс. человек. Дополнительные места необходимо создать в 30 крупнейших ссузах. Выполнить поручение необходимо к октябрю, когда будут подводить итоги приемной кампании.

Идэль Гумеров

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте