ЧЭМК сообщает о назначении генерального директора

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) генеральным директором АО «ЧЭМК» назначен Анатолий Бровко. До этого Анатолий Бровко занимал должность заместителя генерального директора комбината. Он имеет богатый опыт управления российскими металлургическими предприятиями, а также опыт государственного управления.

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

В понедельник 12 августа Анатолия Бровко коллективу ЧЭМК представил руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях Виталий Корниенко.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» – крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

АО «ЧЭМК»