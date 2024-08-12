В Уфе закроют четыре улицы и проспект Октября с 30 августа по 1 сентября

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 450-летию Уфы, будут закрыты четыре улицы и проспект Октября, сообщила пресс-служба республиканского минтранса в Telegram-канале.

С 1:00 30 августа до полудня 1 сентября перекроют проспект Октября от Южного до Северного проезда. С 13:00 31 августа до 02:00 1 сентября закроют Первомайскую улицу от Машиностроителей до улицы Коммунаров, улицу Машиностроителей от Интернациональной до Черниковской и улицу Орджоникидзе от Машиностроителей до Хакимова. С 17:00 до 24:00 30 августа и с 17:00 до 24:00 31 августа перекроют улицу Валиди от Гафури до Аксакова.

Венера Хисамова

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