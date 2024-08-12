Сочинцев попросили не парковать автомобили вблизи телебашни

В Сочи стартовали покрасочные работы на радиотелевизионной башне по адресу ул. Невская, 56. Об этом сообщает городское МЦУ.

Плановые мероприятия реализуют до 29 августа. Работы будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 20:00. Специалисты восстановят антикоррозийное лакокрасочное покрытие радиотелевизионной башни.

В ведомстве предупредили, что в период проведения работ, в зависимости от погодных условий, включая направление и скорость ветра, возможно распространение частиц краски на расстояние до 2 км от башни. В связи с этим жителям и гостям города рекомендуют быть внимательными и воздержаться от парковки автомобилей и оставления имущества на открытых участках вблизи башни.

Нурий Бзасежев

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