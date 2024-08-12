В Челябинске умер скульптор-монументалист Вардкес Авакян

В Челябинске в возрасте 92 лет умер известный скульптор-монументалист Вардкес Авакян, автор памятников Игорю Курчатову, Сергею Прокофьеву, Михаилу Глинке. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной Вардкеса Авакяна, передает пресс-служба правительства региона.

«В его творчестве удивительным образом переплелись восточные мотивы и величественная красота трудового Урала. Вышедшие из-под его рук монументы не просто украсили Челябинск и другие города России – они стали органичной, неотъемлемой частью архитектурного ландшафта», — отметил Алексей Текслер.

Вардкес Авакян — советский и российский скульптор, член Союза художников СССР (1960), заслуженный художник РСФСР (1975), Народный художник Российской Федерации (2003), почетный гражданин Челябинска (2020).

Виталина Ярховска