ГАИ в Челябинской области наказала 236 водителей за пьяную езду

С 5 по 11 августа 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области привлекли к административной ответственности 236 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба автоинспекции региона.

По решению суда водителей, которых поймали за вождением в пьяном виде, лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 30 тыс. руб.

Помимо этого, полиция обнаружила 40 владельцев автомобилей, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Таким водителям грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. По решению суда машина конфискуется в пользу государства.

Виталина Ярховска