Президент РСТ: в Сочи стабильная ситуация с туристической нагрузкой

В разгар летнего сезона в Сочи сохраняется стабильная ситуация с туристической нагрузкой. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам господина Барзыкина, городской пляж курорта предоставляет необходимые комфортные условия для отдыха. В августе, несмотря на традиционно высокий туристический поток, на пляжах сохраняется доступность свободных лежаков.

«В Сочи нет избытка туристов, более того, в этом году мы только выходим на допандемийный уровень. Говорю это как эксперт и житель Сочи»,— отметил Юрий Барзыкин.

Кроме того, под контролем остается ситуация с общественным транспортом, кафе и ресторанами. Несмотря на общий рост цен, стоимость обеда в среднем составит от 300 до 500 руб. при выборе менее дорогих заведений. Также для бронирования остается свободным номерной фонд в небольших отелях и гостевых домах.

Единственным перегруженным направлением Юрий Барзыкин назвал автомобильные дороги. Особое внимание уделяется маршруту из Сочи в Анапу.

Нурий Бзасежев

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