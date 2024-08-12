Ильдусу Шайбакову продлили арест до 27 ноября

Как стало известно «Ъ-Уфа», Орджоникидзевский районный суд Уфы до 27 ноября продлил меру пресечения в виде заключения под стражу экс-начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову. Таким образом суд отказал ему в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения до домашнего ареста или подписки о невыезде, ссылаясь, в частности, на двух несовершеннолетних детей и болеющей жены. Представитель прокуратуры Башкирии Евгений Колпаков был против: «Шайбаков один раз уже пытался скрыться от органов следствия, что свидетельствует о том, что данную попытку повторить он может в любое время».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Ильдус Шайбаков и семь его бывших подчиненных в зависимости от роли и степени участия обвиняются в организации преступного сообщества, получении должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. Уголовное дело рассматривается в Орджоникидзевском райсуде Уфы.

В апреле 2021 года Ильдус Шайбаков был объявлен в розыск. Задержали бывшего полицейского в августе 2022 года.

Венера Хисамова

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