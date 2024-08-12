В Башкирии готовы принять детей из Курской области

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о готовности принять в республике детей из Курской области, вынужденных покинуть подвергшийся атакам ВСУ регион. По словам господина Хабирова, он обсуждает этот вопрос с руководством Курской области.

Сколько человек могут быть размещены в Башкирии и где их планируется разместить, глава региона не уточнил. Кроме этого, республика готовит для отправки в регион гуманитарную помощь.

Ответственным за отправку гуманитарного груза назначен руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Идэль Гумеров

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