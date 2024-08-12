В Челябинской области уменьшилось количество подтопленных домов

На территории Челябинской области остаются подтопленными 43 частных жилых дома. Количество затронутых паводком приусадебных участков продолжает устанавливаться оценочными комиссиями муниципалитетов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сбросные показатели с водохранилищ не увеличивались. В Коркино закончила работу группировка Свердловской области, участвовавшая в откачке воды с подтопленных территорий на протяжении 11 дней.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области утром 10 августа количество подтопленных домов увеличилось до 300. Вода также затронула 601 приусадебный участок. Днем ранее на озере Сырыткуль прорвало дамбу.