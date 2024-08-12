Мэрия Уфы выставила на торги за 6,6 млн рублей дом Одинцовых

Администрация Уфы намерена приватизировать объект культурного наследия Главный дом усадьбы Одинцовых, расположенный на улице Пушкина, 80. Условия приватизации особняка были утверждены в августе.

Начальная цена объекта —6,6 млн руб. Торги проводятся в форме аукциона на повышение с шагом 5% (330,5 тыс. руб.). Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 сентября, итоги подведут 11 сентября.

Двухэтажное кирпичное здание построено в 1870-е годы, его общая площадь 338,6 кв. м. Новый собственник должен будет оформить право аренды на земельный участок под объектом.

Особняк включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Покупатель обязан содержать здание в надлежащем техническом состоянии.

Наталья Балыкова

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