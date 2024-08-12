Центральный аппарат СКР заинтересовался состоянием дорог в Башкирии

Следователи начали процессуальную проверку по обращению граждан о ненадлежащем транспортном обслуживании в Салаватском районе Башкирии. Как сообщает Информационный центр СК России, местные жители сообщили о ямах и колее на автодороге, соединяющей 13 населенных пунктов. Из-за дождей и таяния снега дорожное полотно размывается. Кроме того, в деревне Баш-Ильчикеево разрушился аварийный мост, а временный проезд затапливается. Ремонтно-восстановительные работы до сегодняшнего дня не проведены, обращения граждан к местным властям не привели к изменению ситуации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах проверки и принятых решениях. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения и ход проверки.

Идэль Гумеров

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