На организацию празднования юбилея Уфы потратят еще 7 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 20 августа выберет подрядчика для обслуживания почетных гостей во время празднования 450-летия города, следует из сообщения на сайте госазкупок. Начальная цена контракта — около 7 млн руб., его профинансирует городской бюджет.

Оказывать услуги необходимо с 30 августа по 1 сентября. В их перечень входит транспортное и экскурсионное обслуживание, питание и обеспечение гостей сувенирной продукцией.

Всего запланировано 72 часа экскурсий. Также необходимо организовать обеды на 83 и 130 человек, торжественный обед на 160 персон и ужин на 130 гостей. В меню входят мясное и рыбное ассорти, первые и вторые блюда, закуски, выпечка, фрукты, а также красное и белое вино. Кроме того, нужно предоставить 600 бейджей, 550 юбилейных медалей из сплава желтого цвета с надписями «Городской округ город Уфа Республики Башкортостан» и «1674 — 2024», 300 бутылей с водой, 373 сувенирных набора (ежедневник, шариковую ручку и беспроводную мышь в подарочном коробе), а также 290 сувенирных набора с аккумуляторами в подарочных коробках. Также в перечень подарков включены 200 шейных платков, 100 бутылок кумыса, 10 наборов чак-чака, 20 букетов и пять цветочных композиций.

Майя Иванова

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