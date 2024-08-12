За выплатами обратились 13 тыс. пострадавших от паводка жителей Коркино

От жителей Коркино Челябинской области, пострадавших в результате подтоплений, поступило 13 тыс. заявлений на выплаты. Об этом сообщила глава городского округа Наталья Лощинина в личном telegram-канале.

В связи с объемом обращений администрация Коркино увеличила количество оценочных комиссий до 15. Они работают в ежедневном режиме. На 11 августа специалисты проверили более 1 тыс. заявленных адресов. В первую очередь комиссиям поручено отрабатывать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк.

Глава Коркино добавила, что жители могут, не дожидаясь прихода комиссии, просушить дом и убраться в нем. Все повреждения и следы наводнения необходимо зафиксировать на фото и видео.

Виталина Ярховска