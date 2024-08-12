Число резюме в Челябинской области выросло на 33%

В июле-начале августа соискатели из Челябинской области опубликовали либо обновили более 102 тыс. резюме, что на 32,6% превышает прошлогодние показатели. Месяц к месяцу рост составил 12,6%. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

Чаще всего в поисках работы сейчас находятся представители сферы гостеприимства (+22,6% относительно июня), сотрудники из автобизнеса (+18%), сферы «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+17%), домашний, обслуживающий персонал (+15%) и работники логистической сферы (+14,5%).

Среди конкретных специализаций за последний месяц на рынок труда стали активнее выходить ветеринарные врачи (+38% по сравнению с июнем), официанты, бармены, бариста (+36%), автомойщики (+35%), ассистенты врачей и кассиры-операционисты (+30% каждая специализация), косметологи (+28%), фармацевты, курьеры и упаковщики (+24% каждая специализация), специалисты по взысканию (+23%), оценщики и фитнес-тренеры (+22% каждая специализация).

В то же время среди соискателей стало меньше брокеров (-20%), прорабов (-7%), мастеров-приемщиков (-6%), системных аналитиков (-5%) и руководителей строительных объектов (-4%).

Виталина Ярховска