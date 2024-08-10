Пятимиллионный турист прибыл в Сочи

На Красной Поляне встретили пятимиллионного туриста. Наталья Кузнецова приехала на отдых с семьей из Москвы, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна Фото: пресс-служба курорта Красная Поляна

Семья Кузнецовых получила специальный подарок от курорта — сертификат на бесплатное проживание в одном из отелей. Предложением можно будет воспользоваться в течение года.

Генеральный директор Красной Поляны Павел Перов отметил, что за первые шесть месяцев 2024 года туристический поток на курорте увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. Отели и апартаменты сейчас заполнены более чем на 90%. До конца 2024 года Сочи планирует принять более 7,8 млн туристов.

Мария Удовик

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