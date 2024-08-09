На пляже «Маяк» в Сочи начали устанавливать конструкции новых волноломов

В Сочи стартовала установка конструкций новых современных волноломов. На пляже «Маяк» установили первый из девяти металлических каркасов, которые станут основанием будущих волноломов, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Каждый каркас весит более 16 тонн. После установки первого из них на расстоянии 20 сантиметров друг от друга установят остальные восемь. Каркасы заполнят бутовыми валунами из сочинского карьера – от пяти до семи тонн в каждый. Власти рассчитывают, что новое сооружение защитит пляжи от размытия как минимум на 100 лет.

В мэрии напомнили, что работы выполняет ГК «Десо». Компания модернизирует гидротехнические сооружения и благоустраивает Приморскую набережную.

Вячеслав Рыжков

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