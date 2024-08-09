Водоканал устраняет утечку в трубопроводе крупнейшей городской больницы Сочи

В Сочи специалисты ведут срочные ремонтные работы на сетях городской больницы № 4, устраняя утечку в трубопроводе, который эксплуатируется уже полвека. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты устраняют утечку на трубопроводе диаметром 300 мм. Все работы проводятся без отключения больницы от водоснабжения

Эти коммуникации эксплуатируются уже более полувека. Из-за их износа потребовалось проведение срочных ремонтных работ. Водоканал проводит реконструкцию участка, чтобы устранить существующие проблемы и предотвратить возможные нештатные ситуации в будущем.

В Хостинском районе Сочи также стартовали работы по замене старых водопроводных сетей на улице Возрождения. В ходе мониторинга специалисты водоканала обнаружили аварийные участки труб. Это стало причиной частых утечек и отключения воды в квартале.

Мария Удовик

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