Водоканал устраняет утечку в трубопроводе крупнейшей городской больницы Сочи
В Сочи специалисты ведут срочные ремонтные работы на сетях городской больницы № 4, устраняя утечку в трубопроводе, который эксплуатируется уже полвека. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Специалисты устраняют утечку на трубопроводе диаметром 300 мм. Все работы проводятся без отключения больницы от водоснабжения
Эти коммуникации эксплуатируются уже более полувека. Из-за их износа потребовалось проведение срочных ремонтных работ. Водоканал проводит реконструкцию участка, чтобы устранить существующие проблемы и предотвратить возможные нештатные ситуации в будущем.
В Хостинском районе Сочи также стартовали работы по замене старых водопроводных сетей на улице Возрождения. В ходе мониторинга специалисты водоканала обнаружили аварийные участки труб. Это стало причиной частых утечек и отключения воды в квартале.
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