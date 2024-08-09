Более половины строящегося жилья Сочи относится к комфорт-классу

Сегмент «комфорт» лидирует в сфере строительства жилья и гостиниц в Сочи, занимая 57% от общего объема нового строительства. В то же время категория «бизнес и премиум» составляет 38%, а на элитные объекты приходится лишь 5%. Об этом сообщает руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» Георгий Черняк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При анализе рынка жилья в Сочи за 2024 год становится очевидно, уточнил господин Черняк, что большинство новых «квадратов» относятся к классу «комфорт». Рост средней стоимости квадратного метра подтверждает этот тренд: за первое полугодие текущего года в сегменте «комфорт» цена выросла на 9%, до 414 тыс. руб., а в сегменте «бизнес» — на 20%, достигнув 880 тыс. руб. за кв. м.

Строящиеся объекты в основном представлены студиями и однокомнатными квартирами. Они составляют 48 и 34% соответственно. Двухкомнатные квартиры занимают 14% нового жилья, тогда как трехкомнатные — 4%. Квартиры с большим количеством комнат занимают менее 1%.

Мария Удовик

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