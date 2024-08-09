В Сочи на улице Виноградной сгорел частный дом

В Сочи произошел пожар в частном доме на улице Виноградной, охвативший площадь около 100 кв. м. На ликвидацию возгорания направили пять единиц техники и 17 спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В четверг, 8 августа, в 19:36 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании на улице Виноградной. По прибытии первые подразделения обнаружили, что огонь охватил частный дом на площади около 100 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать в течение двух часов, в 21:31.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Мария Удовик

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