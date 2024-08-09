«Ротавирус приводит к патологиям в толстой кишке»

В течение первых семи месяцев 2024 года управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало в Сочи более 900 случаев заражения ротавирусной инфекции, что составляет 21% от общего количества острых кишечных инфекций. Почему при этих заболеваниях необходимо обращаться за профессиональной врачебной помощью и почему кто-то переносит инфекцию тяжелее, рассказала «Ъ-Сочи» врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач поликлиники № 8 Светлана Машкова.

Светлана Машкова

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«Ротавирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание, передающееся через загрязненные продукты, питьевую воду или водоемы. Туристы в летний период должны быть особенно осторожны, так как риск заражения связан с нарушением правил гигиены и скученностью людей. Путешественники всегда находятся в группе риска по инфекционным заболеваниям.

Понять, что вы заразились, можно по характерным симптомам. К ним относятся повышенная температура, слабость, головная боль, потеря аппетита, ломота в теле, повторная рвота, боли в животе и водянистый стул. Частота жидкого стула может достигать 20 раз в сутки у маленьких детей. Диарея обычно продолжается 3-7 дней. Многократная рвота и диарея могут привести к обезвоживанию, которое выражается в сухости кожи и слизистых, снижении артериального давления, что является самым опасным симптомом. Инкубационный период длится от 12 часов до 3-5 дней. Однако вирус может оставаться в организме до двадцатого дня от начала заболевания.

Чаще остальных болеют дети, так как их иммунитет неустойчив и возможны повторные заражения. Ротавирус имеет энтеротоксин, который повреждает кишечный эпителий, выполняющий ферментную функцию. Ферментная недостаточность проявляется в неспособности переваривать углеводы, особенно лактозу. Развивается вторичная лактозная недостаточность. Накопление в кишечнике непереваренных углеводов вызывает повышение осмотического давления в толстом кишечнике, нарушение всасывания воды и электролитов. Микрофлора толстого кишечника взаимодействует с нерасщепленными углеводами, что приводит к избыточному газообразованию. Как итог ферментной дисфункции возникает водянистая диарея с повышенным газообразованием. Многократное и частое опорожнение кишечника приводит к потере микробиома толстой кишки, что вызывает патологический процесс уже в толстой кишке.

Лечение ротавирусной инфекции должно проходить под наблюдением врача и включать восполнение потери жидкости, применение энтеросорбентов, пробиотиков, ферментов, а также диетотерапию. Самолечение может привести к тяжелым осложнениям. Домашнее лечение возможно, но только под контролем врача.

Риск инфицирования возможно снизить, соблюдая меры гигиены. Особенно важно быть внимательными людям со слабым здоровьем, страдающим хроническими заболеваниями ЖКТ, иммунодефицитом. Диагноз чаще всего ставят на основе клинических проявлений, но лабораторное подтверждение возможно методом ПЦР анализа кала. Вакцины от ротавируса предназначены для детей до 3 лет и снижают тяжесть течения заболевания. Взрослым вакцина не нужна, так как они обычно вырабатывают антитела после заражения в детстве».

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