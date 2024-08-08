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Коммерсантъ FM
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Газ идет по транзиту

«Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Подтвержденный объем на 8 августа — 37,3 млн кубометров, сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Днем ранее была подтверждена заявка в 39,4 млн кубометров, 6 августа — 42,4 млн кубометров. Основными получателями газа выступают Венгрия, Словакия, Австрия, в небольших объемах — Италия.

ГИС «Суджа» — единственный транзитный маршрут для российского газа через Украину в страны Западной и Центральной Европы. До мая 2022 года действовал и экспортный канал через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области пропускной способностью 30 млн кубометров в сутки. Но в мае 2022 года «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил о прекращении транзита через «Сохрановку», сославшись на форс-мажор — невозможность оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР.

На фоне боевых действий в Суджанском районе Курской области биржевые цены на газ в Европе обновляют месячные максимумы. В ходе торгов 8 августа стоимость сентябрьского фьючерса по индексу нидерландского газового хаба TTF на бирже ICE превышала $450 за 1 тыс. кубометров. Министр экономики Словакии Карел Хирман, сообщение которого в социальных сетях цитирует «Прайм», заявил, что поставки российского газа через Украину по направлению Словакии находятся под серьезной угрозой. А Молдавия ввела режим раннего предупреждения в сфере энергетики из-за рисков прекращения поставок газа через территорию Украины, сообщил ТАСС.

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