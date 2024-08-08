В Сочи Парке пройдет трехдневный фестиваль в честь дня рождения Змея Горыныча

С 23 по 25 августа в Сочи Парке состоится трехдневный фестиваль, посвященный дню рождения Змея Горыныча. Этот ежегодный праздник проводят в последние выходные лета. Гостям фестиваля будут доступны разнообразные развлечения, включая огненное шоу драконов, театрализованный парад, акробатические выступления и мастер-классы по созданию картонных голов Змея Горыныча, сообщает пресс-служба Сочи Парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парка Фото: пресс-служба Сочи Парка

Главным событием этого года станет «Пламенная ночь», запланированная на 24 августа. Это мероприятие завершает серию вечеринок под эгидой «Фестиваля стихий». Первая вечеринка серии, «Морская ночь», состоялась 27 июля и была посвящена воде, в то время как «Пламенная ночь» сосредоточится на стихии огня.

Для подготовки к «Пламенной ночи» Сочи Парк завершит свою работу 24 августа в 21:00. Через полчаса, в 21:30, начнется празднование для всех поклонников музыки и аттракционов. В завершение вечера команда огненных драконов представит зрителям шоу «Стихия огня». Мероприятие завершится в 02:00.

Мария Удовик

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