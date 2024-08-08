В Сочи продолжаются поиски пропавшего в лесу пенсионера

Спасатели в Сочи второй день ищут 74-летнего мужчину, пропавшего на склонах хребта Алек. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В среду, 7 августа, поисковая группа ЮРПСО обследовала окрестности садового товарищества «Родник-1» и противоположный склон, ведущий к Ореховским водопадам. Однако специалистам не удалось обнаружить никаких следов пребывания мужчины.

Сегодня, 8 августа, поиски продолжаются с привлечением дополнительных поисковых групп из МЧС России и городской службы спасения. Специалисты выехали в горно-лесную местность.

Известно, что мужчина в серой одежде и черных калошах вышел в лес в понедельник, 5 августа, но так и не вернулся домой. В течение первых суток пенсионера искали родственники и полиция. На следующий день они обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Мария Удовик

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