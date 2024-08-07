Семь жилых комплексов Сочи подходят под новые условия IT-ипотеки

Под новые условия IT-ипотеки в Сочи подходят семь жилых комплексов, что составляет около 7% от общего рынка недвижимости города. Об этом рассказала «Ъ-Сочи» генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

«В условия программы IT-ипотеки, которая продлена до 31 декабря 2030 года, внесены значительные коррективы, затрагивающие заемщиков, работающих в сфере информационных технологий. Одним из основных изменений стало увеличение лимита кредитных средств до 9 млн руб., с возможностью превышения лимита до 18 млн руб. при соблюдении ряда условий.

Первоначальный взнос составляет от 20,1% от стоимости жилья, а процентная ставка зафиксирована на уровне 6%. Однако стоит отметить, что для заемщиков, чьи работодатели зарегистрированы в Москве или Санкт-Петербурге, такая ипотека недоступна», – рассказала госпожа Усачева.

Для участия в программе компания, в которой работает специалист, должна быть аккредитована Минцифры и предоставлять налоговые льготы. Заемщик должен быть младше 50 лет на момент получения ипотеки и работать в компании в течение шести месяцев. Квартиру можно приобрести только по договору долевого участия или купли-продажи с юридическим лицом.

Мария Удовик

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