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После вмешательства прокуратуры в Сочи отремонтировали водопровод

В Сочи после вмешательства прокуратуры отремонтировали поврежденный оползнем водопровод на улице Цюрупы. Районная прокуратура при проверке обнаружила, что сель спровоцировал нарушение функционирования коллектора диаметром 200 мм, рассказали в пресс-служба краевого надзорного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На момент комиссионного обследования обнаружен перелом участка коллектора, износ колодцев, в следствие чего происходило подмывание фундамента многоквартирного дома вытекающей на поверхность водой», – рассказали в прокуратуре.

Городской водоканал после вмешательства надзорного органа незамедлительно приступил к выполнению ремонтных работ. Также по результатам проверки внесено представление в адрес директора МУП «Водоканал» Сочи.

Систему водоснабжения восстановили. Инфраструктура функционирует штатно.

Вячеслав Рыжков

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