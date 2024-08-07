После вмешательства прокуратуры в Сочи отремонтировали водопровод
В Сочи после вмешательства прокуратуры отремонтировали поврежденный оползнем водопровод на улице Цюрупы. Районная прокуратура при проверке обнаружила, что сель спровоцировал нарушение функционирования коллектора диаметром 200 мм, рассказали в пресс-служба краевого надзорного органа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«На момент комиссионного обследования обнаружен перелом участка коллектора, износ колодцев, в следствие чего происходило подмывание фундамента многоквартирного дома вытекающей на поверхность водой», – рассказали в прокуратуре.
Городской водоканал после вмешательства надзорного органа незамедлительно приступил к выполнению ремонтных работ. Также по результатам проверки внесено представление в адрес директора МУП «Водоканал» Сочи.
Систему водоснабжения восстановили. Инфраструктура функционирует штатно.
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