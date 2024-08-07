В малочисленных населенных пунктах Сочи могут подключить 4G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило всероссийское голосование за обеспечение высокоскоростным мобильным интернетом 4G населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. Жители Сочи могут принять участие в этом голосовании, чтобы улучшить цифровую инфраструктуру отдаленных районов, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» уже в 2023 году в сочинских селах Семеновка и Вардане-Верино установили современные вышки мобильной связи. Начальник управления информатизации и связи администрации Сочи Нонна Лавриенко отметила важность обеспечения цифровой доступности для всех жителей региона, особенно в контексте активного использования онлайн-платформ для работы и обучения.

Голосование продлится до 17 ноября 2024 года. Все совершеннолетние жители Сочи с постоянной регистрацией в Краснодарском крае могут выбрать населенный пункт, нуждающийся в улучшении связи. По итогам голосования в прошлом году установили шесть новых объектов связи в селах Верхнее Учдере, Марьино и Ермоловка.

Проголосовать также можно отправкой бумажного заявления в Министерство цифрового развития России. Все заявления должны поступить не позднее 17 ноября 2024 года включительно.

Мария Удовик

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