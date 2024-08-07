Завершается строительство школы на улице Володарского в Сочи

В Сочи достраивают школу на улице Володарского. Уже завершены монолитные работы для всех четырех блоков, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Школу, по словам мэра, планируют сдать уже осенью. Учреждение сможет принять 800 учеников. Благодаря этому получится разгрузить гимназию №5 и лицей №3.

В новые корпуса закупят современные оборудование и технику. Сейчас готовность объекта превышает 85%, задействованы 165 строителей. . Монтаж внутренних и внешних инженерных сетей выполнен на 70 и 50% соответственно.

«Важно, чтобы ребятам было интересно, и они с желанием шли на занятия. Организуем профильную и профориентационную подготовку по различным направлениям, а в каждой параллели обязательно откроем педагогический класс», – рассказал господин Прошунин.

Мэр напомнил также, что в Сочи сейчас строят и проектируют 35 новых объектов образования. Кадры для них начнут готовить заранее.

Вячеслав Рыжков

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