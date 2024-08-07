На ВНОТ-2024 в Сочи проведут более 150 мероприятий

С 10 по 13 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда. Запланировано проведение более 150 мероприятий, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В рамках предстоящего форума участники обсудят практическое внедрение превентивной модели обеспечения безопасности работников, инновационные подходы к охране труда, обменяются лучшими производственными практиками. Одним из ключевых пунктов программы будет участие представителей стран БРИКС в запланированных мероприятиях.

Председателем оргкомитета стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что ВНОТ уже несколько лет является основной площадкой для профессионалов в сфере обеспечения безопасности на производстве.

Перед открытием форума в Сочи пройдет встреча министров труда и занятости стран БРИКС. Руководители отраслевых ведомств посетят экспозицию мероприятия в день открытия.

Вячеслав Рыжков

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