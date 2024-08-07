Водителя без прав и владельца внедорожника задержали в Сочи

В поселке Лоо сотрудники спецроты ДПС остановили автомобиль «УАЗ», за рулем которого находился житель Ленинградской области, которого ранее лишили водительских прав. Пассажиром оказался 40-летний владелец внедорожника, который передал управление своим автомобилем лицу без водительского удостоверения, сообщает пресс-служба городского УВД.

В отношении злоумышленников составили протоколы. Водителю без прав грозит административный арест сроком до 15 суток, а владельцу автомобиля — штраф за передачу управления транспортным средством лицу без прав.

На прошлой неделе в Адлере правоохранительные органы изъяли внедорожник у 23-летнего водителя. Молодой человек осуществлял перевозку туристов по улице Ленина без наличия соответствующего разрешения. В отношении правонарушителя составили два административных протокола. Внедорожник поместили на штрафстоянку.

Мария Удовик

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