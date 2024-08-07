На туристическом маршруте в районе Сочи спасли жительницу Пензы

В окрестностях Сочи спасатели помогли туристке, получившей травму на маршруте в районе заброшенного села Бабук-Аул, которое находится в 63 км от города. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

Во вторник, 6 августа, на популярный туристический маршрут, известный как «Тридцатка», отправилась семья из Пензы. На участке маршрута под названием «Веселый спуск» мать травмировала колено и не смогла продолжать движение. Заметив информационный баннер МКУ «Служба спасения Сочи», сын пострадавшей связался с оперативным дежурным.

На место происшествия прибыла дежурная смена спасателей ПСО №1 и №2. Специалисты наложили тугую повязку на травмированное колено 45-летней пострадавшей. От дальнейшей госпитализации она отказалась. Женщину оставили на территории приюта «Бабук-аул».

Мария Удовик

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