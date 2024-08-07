Рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Владивосток—Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Согласно публикации, аварийная посадка рейса U6-385 прошла успешно. Уточняется, что на борту находились 162 пассажира. Причины инцидента выясняются, отметили в прокуратуре.

«Приморской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету»,— сказано в публикации пресс-службы в Telegram-канале.

Ольга Семеновых