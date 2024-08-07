Турпоток отправляют на природу
Конъюнктура
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать до ноября 2024 года программу господдержки инвестпроектов по привлечению частного капитала на создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития, опубликованном на сайте Кремля. До 15 декабря также должны быть созданы требования к туристической инфраструктуре на ООПТ, в частности к модульным объектам.
Согласно данным Минприроды, ООПТ федерального значения в 2023 году посетили 14,56 млн человек, что на 4,2% больше год к году. В 2022 году рост оценивался в 39,8%, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России. Наиболее посещаемая ООПТ России — национальный парк «Кисловодский», куда в 2023 году поток достиг 5 млн человек. В Сочинском нацпарке побывали 1,7 млн туристов, на Куршской косе — более 1 млн, в Приэльбрусье — 555 тыс. В Минпророды ранее указывали, что просчитать свою туристическую емкость все ООПТ должны до конца текущего года.