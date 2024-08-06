Для профилактики подтоплений в Сочи расчистят русла рек

В этом году в Сочи и других городах Краснодарского края проводят масштабные работы по расчистке русел рек. Средства на работы выделили из федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

На территории Сочи планируют расчистить участки рек Хоста, Цусхвадж и ручья Белый. Работы необходимы из-за интенсивного периода осадков на Кубани, который длится с мая по сентябрь. На профилактику подтоплений в крае в текущем году из федерального бюджета выделили 65 млн руб.

Работы по расчистке также запланированы в Туапсинском районе на реках Агой и Елизаветка, а в Горячем Ключе — на реках Каверзе и Тхамашинка. Краевые средства направят на водохозяйственные работы на реках Левый Бейсужек в Кореновске и Челбас в Каневском районе.

За счет консолидированного бюджета в размере 195 млн руб. в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах дополнительно проводят капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реках Лаба и Уруп. На строительство новых гидротехнических сооружений выделили 280 млн руб., которые направили на продолжение работ по строительству берегозащитных сооружений в Крымском районе и на реке Дагомыс в поселке Дагомыс Лазаревского района.

В рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на Кубани продолжается расчистка реки Гречаная от автомобильной дороги в хуторе Гречаная Балка до поселка Рогачевский. Работы уже выполнили на 77,4%. Их планируют завершить к концу 2024 года.

Мария Удовик

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