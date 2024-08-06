Специалисты обследуют «Большую кубанскую тропу» от Горячего Ключа до Сочи

На маршруте «Большая кубанская тропа» проводят экспедиционные обследования участка от Горячего Ключа до Сочи. Проектируемая протяженность второго участка составляет 400 км, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудники Краснодарского краевого отделения Русского географического общества совместно с региональным министерством туризма и Центром развития курортов и туризма обследовали 175 км маршрута от Горячего Ключа до хутора Гуамка Апшеронского района. Специалисты занимаются паспортизацией участка, а также маркировкой первого этапа от Тамани до Анапы.

Первый участок «Большой кубанской тропы» протяженностью 437 км запустили два года назад. За это время паспортизировали и внесли в краевой реестр объектов туристской индустрии и ресурсов пять этапов маршрута от Тамани до Горячего Ключа.

В администрации напомнили, что «Большая кубанская тропа» должна стать протяженным туристическим маршрутом, проходящим по территории Краснодарского края и Адыгеи. Проектом предусмотрено объединение более 800 км участков от Тамани до Сочи единой концепцией, стилистикой и навигацией. Маршрут начинается на Тамани и завершается на Красной Поляне. В 2024 году планируют полностью завершат обследование и паспортизацию.

Вячеслав Рыжков

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