Мощность канализационной станции «Чкаловская» в Сочи увеличили в два раза

На канализационно-насосной станции (КНС) «Чкаловская» в Сочи установили новое оборудование, что позволило удвоить ее мощность. Второй по счету за последние две недели насос, специально предназначенный для перекачки крупных тканных материалов, отличается высокой производительностью и низкими энергозатратами, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Повышение мощности станции значительно улучшит ее эффективность, однако специалисты предупреждают, что предотвратить аварии можно лишь при ответственном использовании системы. Нештатные ситуации в канализационных коллекторах в основном возникают из-за засоров бытовым мусором.

Специалисты настоятельно просят жителей и гостей города использовать канализацию по назначению и не выбрасывать в нее отходы. Даже новое оборудование не всегда может справиться с такими засорами, что может привести к повторным отключениям водоснабжения, уточнил водоканал.

Мария Удовик

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