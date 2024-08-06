В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка после криков о бомбе

Два человека пострадали во время давки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, которую спровоцировали крики пассажиров о бомбе и стрельбе в толпе. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

По данным пресс-службы, ночью 6 августа из-за отклонения авиакомпаниями от расписания аэропорт принял сразу несколько рейсов с зарубежных курортов. В зоне паспортного и таможенного контроля образовалась большая толпа. Затем, как сообщает аэропорт, «кто-то из пассажиров спровоцировал панику», что привело к давке. Два человека упали и получили травмы, им оказали помощь на месте.

«Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок. В настоящее время в причинах, спровоцировавших ситуацию, и в том, были ли это преднамеренные действия, разбираются компетентные органы. Аэропорт работу не прекращал, функционирует в штатном режиме»,— говорится в пресс-релизе Кольцово.

Местный портал E1 приводит следующие детали инцидента. Ночью в аэропорт одновременно прибыли три самолета — два из Турции и один из Дубая. На паспортном контроле образовалась толпа пассажиров. В помещении было очень душно, и, по словам очевидцев, дети падали в обморок. Тогда кто-то них пассажиров закричал «Бомба!». Одна из туристок утверждает, что после начала паники люди стали кричать о стрельбе и хлопках. «Бегите, стреляют! И вся толпа рванула»,— рассказала она E1. «При нас люди выбегали босиком, без чемоданов, дети рыдали. Таких шутников надо наказывать!» — сказала одна из пассажирок.