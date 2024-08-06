Минюст признал нежелательными учебный центр EF Education First и фонд OSTMOST

Минюст внес в реестр нежелательных организаций швейцарский образовательный центр EF Education First и польский фонд Fundacja OSTMOST. 16 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность обеих организаций.

EF Education First — частный центр по изучению английского языка. Центр был основан в Швеции в 1965 году. В 1995 году филиал центра под названием EF English First открылся в России. Филиалы EF представлены более чем в 100 странах мира.

Fundacja OSTMOST — фонд, основанный в Польше россиянами Натальей Шавшуковой, Евгением Доможировым (внесен в реестр иноагентов) и Олегом Родиным. На сайте фонда говорится, что цель организации — развитие и поддержка демократии, прав и свобод человека в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

О том, как теперь будут наказывать за деятельность нежелательных организаций, читайте в материале «Ъ».