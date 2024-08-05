«Мантера» и «Росконгресс» будут реализовывать совместные проекты в Сочи

Группа «Мантера» и «Росконгресс» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны, в частности, договорись реализовывать совместные проекты на территории Сочи и Сириуса, где «Мантера» управляет крупнейшими конгресс-площадками юга России, сообщает пресс-служба холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соглашение предусматривает организацию деловых мероприятий и развитие событийного туризма. В совместных мероприятиях задействуют комплекс Mantera Resort & Congress, который может одновременно принять до 2,2 тыс. участников конференций и семинаров. Также в работе задействуют конференц-центр «Сириус» вместимостью до 1,3 тыс. человек.

Как отметил председатель правления фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, развитие индустрии гостеприимства в городах России — это создание новой привлекательности регионов как для самих россиян, так и для иностранных гостей. Господин Стуглев добавил, что фонд рад появлению новых площадок, которые помогают проводить важные для России мероприятия.

Вячеслав Рыжков

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