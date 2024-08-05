Суд закрыл лагерь на необитаемом острове в Приморье из-за жалоб детей

Фокинский районный суд Приморского края закрыл лагерь «Аскольд и Дир» на необитаемом острове Аскольд после иска прокурора из-за несоблюдения санитарной и пожарной безопасности. Дети, бОльшую часть которых привезли на Дальний Восток из Луганской и Донецкой народных республик, пожаловались на конфликт с работниками лагеря и условия жизни на острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Приморского края Фото: Прокуратура Приморского края

«Иск направлен на предотвращение причинения вреда неопределенному кругу лиц в будущем, в т. ч. несовершеннолетним, находящимся в детском лагере на острове, с которым отсутствует транспортное сообщение, что делает невозможным эвакуацию детей в случае неблагоприятных погодных условий и создает реальную опасность для их жизни и здоровья»,— говорится в решении суда.

Научный слет «Аскольд и Дир» существует с 2021 года. Смены организовывает фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день» во главе с иереем по делам молодежи Владивостокской епархии Дмитрием Винокуровым. В 2024 году в рамках смены на Аскольде жили 96 человек. 63 ребенка приехали из ЛНР и ДНР.

Внимание властей к лагерю привлекли видео, опубликованные в местных Telegram-каналах. На кадрах видны деревянные полевые домики с матрасами на полу. В одном из роликов сотрудница лагеря угрожает ребенку «набить харю» за плохое поведение.

По словам авторов видео, причиной конфликта стала необходимость детям убирать за собой посуду и туалет. Одна из девочек отказалась этим заниматься, что разозлило работницу кухни.

После публикации видео на остров прибыли прокурор ЗАТО Фокино и следователи. Представители ведомств отметили, что «Аскольда и Дира» нет в перечне детских оздоровительных организаций. Оказалось, что и сам остров относится к территории, где нельзя проводить смены. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детей в скором времени вывезут с острова.

Иерей Дмитрий Винокуров заявил «Ъ», что Роспотребнадзор ни разу не проводил в лагере проверку. Организаторы просто уведомляли органы о начале смен.

«Сегодня дети проиграли. Мы как организаторы проиграли. Сегодня у нас прощаются с Аскольдом 63 ребенка с Донбасса, 12 из Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Южно-Сахалинска, Москвы, Калининграда… И все эти дети сегодня проиграли приморской прокуратуре»,— поделился господин Винокуров.

При этом родители детей, которым понравилась смена, создали петицию на сайте change.org в защиту организаторов слета. К сегодняшнему дню, 5 августа, петицию подписали 1826 человек.

Арина Трофимова