Сочинская теннисистка завоевала две медали на соревнованиях в Тбилиси

В Тбилиси прошел престижный теннисный турнир W15 Tbilisi. В нем приняли участие 32 спортсмена из 15 стран. Представительница Сочи Рада Золотарева завоевала две медали соревнований, рассказали в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Спортсменка завоевала серебряную медаль в одиночном разряде и золотую — в парном. В кубанском минспорта поздравили теннисистку с успешным выступлением на турнире.

Теннисный турнир «ITF W15 Тбилиси» — это международное соревнование по женскому теннису, проводимое под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). «ITF W15 Тбилиси» проводится в столице Грузии ежегодно с 2019 года. Победительницы турнира получают очки в рейтинге WTA, что позволяет им улучшить свое положение и получить доступ к более престижным турнирам.

Вячеслав Рыжков

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