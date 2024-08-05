Респонденты Superjob считают низкими зарплаты учителей, медиков и квалифицированных рабочих

Почти каждый пятый респондент Superjob считает, что зарплаты педагогов слишком низки. В топ-3 профессий, в которых заработки не соответствуют объемам выполняемой работы, также вошли медработники и рабочие на стройках и производствах. 9% назвали недооцененным труд инженерно-технических работников, 6% — дворников и уборщиков, 3% —бюджетников. 5% считают, что недоплачивают вообще всем.

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Примечательно, что 2% назвали слишком низкими зарплаты бухгалтеров и юристов. Последние ранее попали и в рейтинг самых переоцененных профессий. С теми же 2% голосов.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.