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Коммерсантъ FM
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«Стокманн» выкупил российский бизнес Hugo Boss

«Стокманн» завершил сделку по покупке российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Изменения в реестр внесли 2 августа. Сейчас АО «Стокманн» принадлежит 100% ООО «Хьюго Босс Рус».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Hugo Boss в марте 2022 года объявила о закрытии магазинов в России и приостановке онлайн-торговли. На тот момент у Hugo Boss было 19 торговых точек в стране. О том, что «Стокманн» купил бизнес немецкого производителя одежды, стало известно в апреле текущего года. По мнению экспертов, сделка могла обойтись с учетом всех скидок в 800 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Немецкая одежда досталась россиянам».

Лаура Кеффер

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