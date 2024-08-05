Коттедж с фонтаном и вертолетной площадкой продают в Сочи за 2,5 млрд рублей

На популярном сайте объявлений по продаже недвижимости появилось одно из самых дорогих предложений на рынке Сочи. Покупателям предлагают коттедж площадью 1,5 тыс. кв. м за 2,5 млрд руб., говорится в тексте объявления.

Здание расположено на участке площадью 60 соток в поселке Красная Поляна. Категория земель — ИЖС. В коттедже семь комнат. Проведены все коммуникации. Глaвная оcoбeннocть — уникaльнaя тepритория с двумя бассейнами, музыкальным фонтаном и декоративными ручьями, протекающими по всему участку, заявляет продавец.

Покупателям обещают также зону барбекю, кальянную, «огромную» беседку, спа с душами Шарко, турецкую парную, бильярдную. Поблизости протекает река, недалеко также находятся тропы к водопадам, озерам, дольменам и другие природные достопримечательности. Судя по кадрам в объявлении, на участке также находится небольшая вертолетная площадка.

В тексте указано, что дом построили в 2014 году. Коттедж находится в районе улицы Ачишховской.

Вячеслав Рыжков

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