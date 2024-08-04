В Нижнекамский техникум поставят фрезерный станок за 17 млн руб.

Для Нижнекамского индустриального техникума приобретут фрезерный металлообрабатывающий станок за 17 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно документации, вертикальный обрабатывающий центр должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставка станка должна быть осуществлена в течение 65 календарных дней с даты заключения контракта, а его гарантийный срок эксплуатации составит не менее 12 месяцев с момента поставки.

Поставка осуществится в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Заказчиком выступает ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум».

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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