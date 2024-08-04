В Казанском университете проведут капитальный ремонт спортзала за 17,7 млн руб

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) сделают капитальный ремонт спортивного зала на сумму около 17,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок. Заказчиком выступает сам университет.

Капитальный ремонт затронет спортивный зал корпуса «Б». Планируется отремонтировать сам спортивный зал, помещения (тренерская, раздевалки, душевые), общий коридор, кровлю, подвал спортзала. Также проведут ремонтные работы инженерных и слаботочных сетей.

В помещениях покрасят потолок, стены. Полы выровняют. Стены и полы покроют ламинатом и керамогранитом.

«Россети Урал» договорились с КГЭУ о развитии кадрового потенциала. Взаимодействие с вузом будет заключаться в подготовке кадров по энергетическому профилю, повышении квалификации, переподготовке работников «Россети Урал».

Диана Соловьёва «Ъ Волга-Урал»

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