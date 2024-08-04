В Альметьевском районе отремонтируют дороги для многодетных семей за 100 млн руб.

В Альметьевском районе Республики Татарстан запланирован капитальный ремонт дорог вблизи участков, выделенных многодетным семьям, за 100 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В ходе первого этапа работ подрядчик обязуется обновить более 7 км дорог до 25 ноября текущего года. В этот список входит 10 улиц в Альметьевске и одна в селе Кульшарипово.

В их числе: ул. Ш. Донгоряна, ул. Дружбы Народов, ул. Сказочная, ул. Кырлай, ул. Шакирзянова, ул. Ветеранов Труда, ул. 70 лет Победы, ул. Ш. Надырова, ул. Кленовая, ул. Весенняя в Альметьевске и ул. Тынычлык в Кульшарипово.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», средства на ремонт поступят из бюджета Республики Татарстан.

Влас Северин «Ъ Волга-Урал»

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