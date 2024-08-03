В Нижегородской области из-за аварии перекрыто движение на трассе М12

В Нижегородской области из-за ДТП на 587 километре трассы М-12 по направлению в Казань перекрыто движение, об этом в своем Telegram-канале сообщает государственная компания «Автодор».

Водителям предлагается покинуть магистраль по вынужденно организованному съезду на 550-м километре.

Как сообщает нижегородское сетевое издание «НьюсНН.ру», в аварии погибло два человека, ими оказались мужчина 1967 года рождения и женщина 1989 года рождения. Еще двоих пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу города Сергач. Авария произошла в районе 17 часов рядом с селом Красная Горка Пильнинского округа.

Анар Зейналов «Ъ-Казань»

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