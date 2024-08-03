В Вурнарском районе Чувашии сделают пристрой к школе за 298,6 млн рублей

В поселке Вурнары Вурнарского района Чувашии сделают пристрой к школе за 298,6 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная цена строительных работ — 312,1 млн руб., строительное оборудование — 19,8 млн руб. На временные сооружения планируется потратить 6,5 млн, на непредвиденные затраты — 4,8 млн рублей.

Планируемый пристрой рассчитан на 400 мест, а площадь постройки — 2 тыс. кв. м. Здание будет трехэтажным, при этом необходимо будет построить четыре этажа. Общий строительный объем работ — 30,2 тысячи кв. метров. Строительные работы должны быть завершены к 1 июля 2025 года.

Финансирование строительства пристроя школы будет осуществляться на 99% из федерального бюджета, 0,92% — из бюджета Чувашии и 0,08% выделит местный бюджет.

Зарина Акбирова «Ъ Волга-Урал»

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